Pucano na automobil predsednika Ekvadora! Dramatični snimci napada, ogromne kamenice udaraju u staklo "Sagnite glavu" (foto, video)

Kurir pre 2 sata  |  Beta-AFP)
Pucano na automobil predsednika Ekvadora! Dramatični snimci napada, ogromne kamenice udaraju u staklo "Sagnite glavu" (foto…
Predsednik Ekvadora Danijel Noboa ostao je nepovređen prilikom napada više osoba na automobil u kome je bio na jugu zemlje, u vreme domorodačkih demonstracija protiv vlade. - Oko 500 ljudi se pojavilo i počelo da gađa kamenjem (predsedničku povorku vozila) i ima jasnih tragova metaka na predsedničkom vozilu - rekla je novinarima ministarka za životnu okolinu i energiju Ines Manzano, naglasivši da predsednik Noboa nije povređen. Iz predsedništva je na društvenoj
