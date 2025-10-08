„Sagnite glavu“: Pucano na automobil predsednika države

Predsednik Ekvadora Daniel Noboa je nepovređen prilikom napada više osoba na vozilo u kome je bio na jugu zemlje, u vreme domorodačkih demonstracija protiv vlade, objavila je sinoć jedna ministarka. „Oko 500 ljudi se pojavilo i počelo da gađa kamenjem (predsedničku povorku vozila) i ima jasnih tragova metaka na predsedničkom vozilu“, rekla je novinarima ministarka za životnu okolinu i energiju Ines Manzano, naglasivši da predsednik Noboa nije povređen.