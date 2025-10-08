"Sferopulosu je javljeno da više nije trener Zvezde": Grci objavili najnovije informacije

Mondo pre 2 sata  |  Nemanja Stanojčić
"Sferopulosu je javljeno da više nije trener Zvezde": Grci objavili najnovije informacije

Rastanak Janisa Sferopulosa i Crvene zvezde Meridianbet je neminovnost.

Stigla je potvrda toga i iz Grčke, tačnije sa portala "sport24". Grčki stručnjak je tokom leta davao intervju za medije iz svoje domovine, ima dobar odnos sa njima, tako da je velika verovatnoća da im je informacije i on lično potvrdio. "Sferopulosu je u sredu popodne javljeno od strane menadžmenta Crvene zvezde da je doneta konačna odluka o razlazu. Saša Obradović je glavni favorit da ga zameni", navodi se u tekstu spomenutog portala. Deluje da je sada samo ostalo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zvezdi smena Sferopulosa ne rešava sve probleme

Zvezdi smena Sferopulosa ne rešava sve probleme

Nova pre 56 minuta
Grk je bivši! Crvena zvezda u sredu popodne saopštila Sferopulosu: Odluka o rastanku je konačna! Nazire se i ko je novi trener…

Grk je bivši! Crvena zvezda u sredu popodne saopštila Sferopulosu: Odluka o rastanku je konačna! Nazire se i ko je novi trener

Kurir pre 46 minuta
Saša Obradović sve bliži Crvenoj zvezdi

Saša Obradović sve bliži Crvenoj zvezdi

RTS pre 1 sat
Grci pišu: Janis Sferopulos je bivši, Zvezda sa novim trenerom već u Istanbulu?

Grci pišu: Janis Sferopulos je bivši, Zvezda sa novim trenerom već u Istanbulu?

Večernje novosti pre 1 sat
Stigla potvrda i iz Grčke - Zvezda više ne računa na Sferopulosa!

Stigla potvrda i iz Grčke - Zvezda više ne računa na Sferopulosa!

Sportske.net pre 2 sata
Sada je sve jasno: Sferopulos je bivši – Zamena je već tu!

Sada je sve jasno: Sferopulos je bivši – Zamena je već tu!

Hot sport pre 2 sata
Obradović sve bliži - uskoro trener Zvezde

Obradović sve bliži - uskoro trener Zvezde

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaGrčkaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Egipta se plasirali na Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Egipta se plasirali na Svetsko prvenstvo

Danas pre 31 minuta
Nevolje u raju, Barselona i Real Madrid ne veruju u projekat Evrolige

Nevolje u raju, Barselona i Real Madrid ne veruju u projekat Evrolige

Danas pre 1 sat
Grci pišu, Janis Sferopulos je bivši trener Crvene zvezde?

Grci pišu, Janis Sferopulos je bivši trener Crvene zvezde?

Danas pre 1 sat
Ronaldo ušao u istoriju, postao prvi milijarder među fudbalerima

Ronaldo ušao u istoriju, postao prvi milijarder među fudbalerima

Danas pre 3 sata
Danil Medvedev poslednji četvrtfinalista mastersa u Šangaju

Danil Medvedev poslednji četvrtfinalista mastersa u Šangaju

Danas pre 3 sata