"Sferopulosu je javljeno da više nije trener Zvezde": Grci objavili najnovije informacije

Rastanak Janisa Sferopulosa i Crvene zvezde Meridianbet je neminovnost.

Stigla je potvrda toga i iz Grčke, tačnije sa portala "sport24". Grčki stručnjak je tokom leta davao intervju za medije iz svoje domovine, ima dobar odnos sa njima, tako da je velika verovatnoća da im je informacije i on lično potvrdio. "Sferopulosu je u sredu popodne javljeno od strane menadžmenta Crvene zvezde da je doneta konačna odluka o razlazu. Saša Obradović je glavni favorit da ga zameni", navodi se u tekstu spomenutog portala. Deluje da je sada samo ostalo