Zvezda bez trenera ide u Istanbul? Konačno je stigao odgovor na pitanje koje su novinari čekali ceo dan

Janis Sferopulos više neće biti trener Crvene zvezde Meridianbet i to je prilično jasno.

Saša Obradović je glavni kandidat da ga zameni i deluje da su ostali samo detalji da se utanače do njegovog povratka u klub. Ali, ko će da vodi tim na gostovanju Fenerbahčeu (petak 19.45 časova) u Istanbulu? U ovom momentu odgovora na to pitanje nema. Uobičajena praksa je da dan pred meč Evrolige bude održan otvoren trening na kom mediji imaju priliku da razgovaraju sa trenerom i sa dvojicom košarkaša. Mediji su tokom celog dana pokušali da dobiju informaciju kada