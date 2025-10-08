(BLOG) Drugi dan sednice: Rasprava o predlogu zakona o legalizaciji objekata i projektu EXPO

Skupština Srbije danas nastavlja jesenje zasedanje, sa bojkotom jednog dela opozicije.

Skupština Srbije počela je u utorak prvu sednicu jesenjeg zasedanja, a na dnevnom redu je 47 tačaka, među kojima su predlozi zakona i izmena koji se tiču Ekspo 2027 i predlog zakona o legalizaciji objekata. 29 Objava 13:58 pre 1 min. Poslanica stranke Srbija centar Tatjana Marković Topalović izjavila je da je Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima neustavan, diskriminatoran i neefikasan. Govoreći o neefikasnosti zakona,