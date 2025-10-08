U Skupštini rasprava o legalizaciji, izvršenju, Ekspu, podeljena mišljenja vlasti i opozicije

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas raspravu o prvih osam od ukupno 48 tačaka dnevnog reda koliko je utvrđeno za prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja. Nakon jednosatne pauze, poslanici su nastavili rad.

Predstavnici poslaničkih grupa nastavili su raspravu u načelu o predloženim zakonima, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027. Parlament je juče doneo odluku da se pretres o pojedinostima od prve do osme tačke obavi odmah