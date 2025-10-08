Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu traže razrešenje dekana

N1 Info pre 52 minuta  |  Beta
Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu traže razrešenje dekana

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saopštili su sinoć da dekan Milivoj Alanović nastavlja da narušava integritet akademske zajednice, i ponovili zahtev za njegovim hitnim razrešenjem.

Studenti u blokadi su ukazali i da je nekoliko njihovih profesora, koji su pred penzijom i čiji je radni odnos trebalo da bude produžen na sednici Nastavno-naučnog veća, sada ostalo bez posla, a studenti bez mentora usred ispitnog roka. Studenti su u objavi na društvenoj mrež i Instagram naveli da je deveta sednica Nastavno-naučnog veća, na kojoj je bilo predviđeno i glasanje o produžetku radnog odnosa profesora pred penzijom, održana elektronski, iako su bili
