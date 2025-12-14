Čiji je „ker“ Pavle Bihali?

Čiji je „ker“ Pavle Bihali?

Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“. Bihali za „Vreme“ sada priča o tom snimku i tome šta je navodno radio 15. marta tokom velikog protesta

„Ovde radiš kako ti kažu. I nad popom postoji pop“, priča ekstremni desničar i politički aktivista Pavle Bihali na audio-snimku koji je ovih dana stotinama hiljada puta preslušan na društvenim mrežama. Bihali, osnivač kontroverzne organizacije Levijatan, u razgovoru ispoveda sagovorniku kako je samo „ker“ koji radi šta mu se kaže, insinuirajući da za potrebe režima okuplja ekipu protiv studentskih protesta i osniva lažne opozicione stranke. Bihali očito razgovara
