Snimak Pavla Bihalija: Ko vuče konce, a ko izvršava naloge?

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Izvor: Danas
Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“.

Bihali za „Vreme“ sada priča o tom snimku i tome šta je navodno radio 15. marta tokom velikog protesta. „Ovde radiš kako ti kažu. I nad popom postoji pop“, priča ekstremni desničar i politički aktivista Pavle Bihali na audio-snimku koji je ovih dana stotinama hiljada puta preslušan na društvenim mrežama. Bihali, osnivač kontroverzne organizacije Levijatan, u razgovoru ispoveda sagovorniku kako je samo „ker“ koji radi šta mu se kaže, insinuirajući da za potrebe
Danas pre 4 sati
Vreme pre 4 sati
