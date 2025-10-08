Pobuna Generacije Z širom sveta zbog korupcije: Može li da bude suštinskih promena

Od Maroka preko Madagaskara, Kenije, Paragvaja i Perua, sve do Nepala, Generacija Z - rođeni između 1996. i 2012. godine - predvodi proteste i zahteva promene.

Pored relativne mladosti demonstranata, zajedničko ovim pokretima je da ih pokreću i podstiču društvene mreže, ali stručnjaci upozoravaju da bi to moglo da sadrži i seme njihovog sopstvenog uništenja. Protesti Generacije Z zbog nestašice struje i vode dovele su do pada vlade na Madagaskaru. Hiljade ljudi na Madagaskaru izašlo je na ulice u različitim delovima zemlje početkom oktorbra 2025. u najvećem talasu protesta u ovoj ostrvskoj državi u Indijskom okeanu u