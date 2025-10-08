Sankcije protiv NIS-a stupaju na snagu 9. oktobra u 6 ujutru

Ozon press pre 5 sati
Sankcije protiv NIS-a stupaju na snagu 9. oktobra u 6 ujutru

Kako je najavljeno ukoliko ne bude postignut dogovor u kratkom roku, američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije stupiće na snagu sutra 9. oktobra u 6 ujutro.

NIS je od SAD-a zatražio novo odlaganje sankcija. Poslat je novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Predsednik Srbije izjavio je da država više ništa ne može da učini po tom pitanju. Foto: Shutterstock – Razgovaraćemo sa Rusima o svemu, jer sad više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima. SAD su isterale svoje, Evropa će da
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

"Blic Biznis" saznaje: Janaf dobio novu licencu za NIS

"Blic Biznis" saznaje: Janaf dobio novu licencu za NIS

Blic pre 2 sata
"Srbija između čekića i nakovnja": Radojka Nikolić za Euronews o američkim sankcijama NIS-u

"Srbija između čekića i nakovnja": Radojka Nikolić za Euronews o američkim sankcijama NIS-u

Euronews pre 3 sata
Janafu produžena licenca za isporuku nafte NIS-u

Janafu produžena licenca za isporuku nafte NIS-u

Bloomberg Adria pre 4 sati
Politika SAD u regionu zasad bez ambasadora: Zašto je povučena nominacija Marka Brnovića?

Politika SAD u regionu zasad bez ambasadora: Zašto je povučena nominacija Marka Brnovića?

Euronews pre 6 sati
Član uprave JANAF-a: Ne verujem da će Srbija ostati bez rafinerije

Član uprave JANAF-a: Ne verujem da će Srbija ostati bez rafinerije

Nedeljnik pre 6 sati
"Ne može jedna zemlja ostati bez rafinerije, pomažemo": Šta je uopšte JANAF?

"Ne može jedna zemlja ostati bez rafinerije, pomažemo": Šta je uopšte JANAF?

Blic pre 5 sati
Član uprave JANAF-a: Ne verujem da jedna zemlja dugoročno može da ostane bez rafinerije

Član uprave JANAF-a: Ne verujem da jedna zemlja dugoročno može da ostane bez rafinerije

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Zaustavljena otmica u Budvi: Policija privela vinovnike nakon potere i udesa

Zaustavljena otmica u Budvi: Policija privela vinovnike nakon potere i udesa

Danas pre 3 minuta
Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije

Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije

N1 Info pre 53 minuta
Da li je normalno da oktobar bude ovako hladan: Iz kratkih rukava u jakne

Da li je normalno da oktobar bude ovako hladan: Iz kratkih rukava u jakne

Radio 021 pre 1 sat
Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije radi zaštite domaćih proizvođača

Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije radi zaštite domaćih proizvođača

Novi magazin pre 58 minuta
Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije: Potreba da se zaštiti domaće tržište

Moldavija suspendovala carinske olakšice na šećer iz Srbije: Potreba da se zaštiti domaće tržište

Radio 021 pre 58 minuta