Sankcije protiv NIS-a stupaju na snagu 9. oktobra u 6 ujutru

Kako je najavljeno ukoliko ne bude postignut dogovor u kratkom roku, američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije stupiće na snagu sutra 9. oktobra u 6 ujutro.

NIS je od SAD-a zatražio novo odlaganje sankcija. Poslat je novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Predsednik Srbije izjavio je da država više ništa ne može da učini po tom pitanju. Foto: Shutterstock – Razgovaraćemo sa Rusima o svemu, jer sad više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima. SAD su isterale svoje, Evropa će da