Član uprave JANAF-a: Ne verujem da će Srbija ostati bez rafinerije

Nedeljnik pre 4 sati
Član uprave JANAF-a: Ne verujem da će Srbija ostati bez rafinerije
Član Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf) Vladislav Veselica izjavio je danas u Zagrebu da nema zvaničnih informacija o tome da li je Naftna industrija Srbije (NIS) dobila licencu kojom se odlažu američke sankcije, ali da ne veruje da jedna zemlja dugoročno može da ostane bez rafinerije. „Janaf je svoju licencu dobio jutros koja važi do 15. oktobra i nemamo formalne informacije da je NIS dobio isto, u smislu mogućnosti NIS-a da prihvati sirovu naftu i da plati
