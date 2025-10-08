Ukrajinci gađali Belgorodsku oblast: Troje preminulih, jedna osoba ranjena

Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo u Belgorodskoj oblasti, u koje su tri osobe preminule, a jedna je povređena, objavio je guverner regiona Vjačeslav Gladkov na Telegramu.

"Selo Maslova Pristan u Šebekinskom okrugu pogođeno je raketom. Prema prvim izveštajima, tri osobe su poginule, a jedna je ranjena", izvestio je Gladkov. Osim toga, dodaje da je jedna zgrada delimično urušena, a pripadnici Ministarstva za vanredne situacije su već na licu mesta i čiste ruševine. "Moguće je da ispod ruševina ima ljudi. Čim stignem tamo, operativno ću obaveštavati", naveo je ruverner. Raketna opasnost je bila proglašena u celom regionu u 9.12 časova