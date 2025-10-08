Ože-Alijasim pobedio Muzetija za četvrtfinale mastersa u Šangaju

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala nadigrao Italijana Lorenca Muzetija sa 6:4, 6:2.

Ože-Alijasim, koji je 13. teniser sveta, nadigrao je Muzetija, koji se nalazi na devetom mestu ATP liste, za jedan sat i 25 minuta igre. Ovo je bio osmi međusobni duel kanadskog i italijanskog tenisera, a četvrti trijumf Ože-Alijasima, koji će u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša. Francuski teniser je ranije danas pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:3, 7:6 (7:5). Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.