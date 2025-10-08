Ože-Alijasim pobedio Muzetija za četvrtfinale mastersa u Šangaju

RTS pre 1 sat
Ože-Alijasim pobedio Muzetija za četvrtfinale mastersa u Šangaju

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala nadigrao Italijana Lorenca Muzetija sa 6:4, 6:2.

Ože-Alijasim, koji je 13. teniser sveta, nadigrao je Muzetija, koji se nalazi na devetom mestu ATP liste, za jedan sat i 25 minuta igre. Ovo je bio osmi međusobni duel kanadskog i italijanskog tenisera, a četvrti trijumf Ože-Alijasima, koji će u četvrtfinalu igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša. Francuski teniser je ranije danas pobedio Čeha Jiržija Lehečku 6:3, 7:6 (7:5). Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Novi debakl Lajovića, izgubio od 329. tenisera sveta

Novi debakl Lajovića, izgubio od 329. tenisera sveta

Nova pre 16 minuta
Novi horor Lajovića - izbacio ga 329. na svetu!

Novi horor Lajovića - izbacio ga 329. na svetu!

B92 pre 11 minuta
Paolini preokretom do osmine finala turnira u Vuhanu

Paolini preokretom do osmine finala turnira u Vuhanu

RTS pre 1 sat
Lajović eliminisan u osmini finala Valensije

Lajović eliminisan u osmini finala Valensije

Sportski žurnal pre 1 sat
Paolini stigla do osmine finala Vuhana

Paolini stigla do osmine finala Vuhana

Sportski žurnal pre 1 sat
Teniski turnir u Vuhanu: Paolini u osmini finala

Teniski turnir u Vuhanu: Paolini u osmini finala

Kurir pre 1 sat
Nemac srušio Srbina posle preokreta: Lajović eliminisan u osmini finala čelendžera u Valensiji

Nemac srušio Srbina posle preokreta: Lajović eliminisan u osmini finala čelendžera u Valensiji

Kurir pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPKanadaŠangajATP listaMastersMasters u ŠangajuDolar

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović se vraća u Zvezdu, jednom košarkašu neće biti svejedno!

Saša Obradović se vraća u Zvezdu, jednom košarkašu neće biti svejedno!

Sportske.net pre 21 minuta
Šok: Bivši centar Partizana mora na operaciju!

Šok: Bivši centar Partizana mora na operaciju!

Hot sport pre 1 minut
Džejson Kid misteriozan, Grobari pod naletom euforije

Džejson Kid misteriozan, Grobari pod naletom euforije

Sportski žurnal pre 1 minut
Ako se Obradović vrati u zvezdu, ovom igraču neće biti svejedno: On je egomanijak, možda mu nova sredina odredi ponašanje...…

Ako se Obradović vrati u zvezdu, ovom igraču neće biti svejedno: On je egomanijak, možda mu nova sredina odredi ponašanje...

Kurir pre 1 minut
Mornar nokautirao Arsenal u Tivtu

Mornar nokautirao Arsenal u Tivtu

Sport klub pre 1 minut