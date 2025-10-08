Pregovori o miru u Pojasu Gaze – 20 tačaka, dva kovčega i palestinski Mandela

Pregovori o miru u Pojasu Gaze – 20 tačaka, dva kovčega i palestinski Mandela

"Mislim da nam ide odlično", ocenio je američki predsednik Donald Tramp, komentarišući tok pregovora o okončanju rata u Pojasu Gaze. Američkih 20 tačaka sporazuma zakomplikovali su predstavnici Hamasa, koji su zatražili da u dogovor bude uključeno oslobađanje četvorice Palestinaca osuđenih u Izraelu na ukupno 94 doživotne robije. Na spisku su i tela, braće Sinvar, lidera Hamasa je zatražio i tela braće Sinvar, ubijenih u borbama sa izraelskom vojskom.

Dva ubijena šefa Hamasa i najpopularniji političar među Palestincima ključni su deo novih zahteva palestinskih pregovarača u složenim razgovorima o miru u Pojasu Gaze, koji se uz silno međunarodno posredovanje vode u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik. Nedugo pre dolaska američkih posrednika, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, Hamasovi pregovarači zatražili su tela braće Sinvar, Jahje i Mohameda, ubijenih u akcijama izraelske vojske u Pojasu Gaze.
