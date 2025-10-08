Serije i filmovi po kojima ćemo zauvek pamtiti Zdravka Šotru

RTS pre 9 sati
Serije i filmovi po kojima ćemo zauvek pamtiti Zdravka Šotru

Zdravko Šotra je dao nemerljiv doprinos srpskoj kinematografiji i gotovo je nemoguće izdvojiti neku od njegovih serija ili filmova. Podsećamo na nekoliko serija i filmova koje je publika obožavala i kojima se svaki put iznova vraćala.

Obraz uz obraz Kada se danas kaže Obraz uz obraz, to će, naročito kod starije generacije televizijskih gledalaca, izazvati osmeh na licu. Ovaj legendarni TV šou, sa najvoljenijim glumačkim parom, Milenom Dravić i Draganom Nikolićem u ulozi domaćina, nastao je između 1972. i 1974. godine i bio je prava prekretnica na Televiziji Beograd, s obzirom na to da do tada kod nas nije bilo izgrađene tradicije šou programa. Ambiciozno, svetski osmišljen, u samom početku je
