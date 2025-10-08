Srednji kurs dinara za evro 117,1611 dinara

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1611 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1611 dinar, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru niži je 0,3 odsto i iznosi 100,4726 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 6,0 odsto, a od početka godine za 11,9 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 39 minuta
Oglasili se iz narodne banke Ovo su najnovije informacije!

Oglasili se iz narodne banke Ovo su najnovije informacije!

Alo pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Geopolitika blokira naftu: Srbija traži plan B za NIS i gorivo

Geopolitika blokira naftu: Srbija traži plan B za NIS i gorivo

Bloomberg Adria pre 39 minuta
Messer usporio rast prihoda, ali zadržao snažnu profitabilnost

Messer usporio rast prihoda, ali zadržao snažnu profitabilnost

Bloomberg Adria pre 39 minuta
Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 39 minuta
Ratari pred dilemom šta i koliko čega posejati – neizvesnost najveći problem

Ratari pred dilemom šta i koliko čega posejati – neizvesnost najveći problem

RTS pre 39 minuta
Rajfajzen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Rajfajzen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

RTS pre 39 minuta