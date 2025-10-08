Srednji kurs dinara za evro 117,1611 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1611 dinar, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru niži je 0,3 odsto i iznosi 100,4726 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 6,0 odsto, a od početka godine za 11,9 odsto.