Oglasili se iz narodne banke Ovo su najnovije informacije!

Alo pre 2 sata
Oglasili se iz narodne banke Ovo su najnovije informacije!

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1611 dinar, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru niži je 0,3 odsto i iznosi 100,4726 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 6,0 odsto, a od početka godine za 11,9 odsto. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 1 sat
Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 2 sata
Srednji kurs dinara za evro 117,1611 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1611 dinara

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Kvadratura određuje sudbinu: Čak 1,9 miliona stanova i kuća u Srbiji neće biti zaštićeno od izvršitelja

Kvadratura određuje sudbinu: Čak 1,9 miliona stanova i kuća u Srbiji neće biti zaštićeno od izvršitelja

N1 Info pre 0 minuta
„Dassault Aviation“ otvorio novi pogon za sklapanje i proizvodnju Rafala i Falkona

„Dassault Aviation“ otvorio novi pogon za sklapanje i proizvodnju Rafala i Falkona

Tango Six pre 0 minuta
Najlepši park u ovoj banji napravljen je za srpskog kralja , danas ovde često svraćaju i stranci

Najlepši park u ovoj banji napravljen je za srpskog kralja , danas ovde često svraćaju i stranci

Kamatica pre 15 minuta
Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

Raiffeisen uvodi dve značajne novine na bankarsko tržište

N1 Info pre 15 minuta
Messer usporio rast prihoda, ali zadržao snažnu profitabilnost

Messer usporio rast prihoda, ali zadržao snažnu profitabilnost

Bloomberg Adria pre 15 minuta