Mini rukomet u sklopu Dečje nedelje Promocijom mini rukometa počela su sportska dešavanja u okviru Dečje nedelje, koja će biti nastavljena takmičenjima u atletici i stonom tenisu.

Grad Novi Pazar realizovao je projekat u Sportskoj dvorani Pendik zajedno sa Rukometnim savezom Srbije (RSS), lokalnim Sportskim savezom, Ustanovom za sport i Savezom za školski sport, kao i Rukometnim klubom Novi Pazar. “Uključene su sve gradske osnovne škole. Deci uzrasta od prvog do četvrtog razreda su kroz mini rukomet pojednostavljena neka osnovna načela tog sporta. Ovo je najbolja promocija rukometa”, rekla je članica Gradskog veća Denisa Curić. Sa dečacima i