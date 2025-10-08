Dino Bešlić ispuniće očevu želju: Dragi moj tata, s ponosom ću nositi tvoje prezime..

Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 71. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću, ostavivši iza sebe suprugu Sejdu i sina Dina, koji se od oca oprostio dirljivom porukom na Instagramu. - Dragi moj tata, volio bih svašta nešto napisati, ali nemam snage za to.

Samo znam da ćeš puno faliti ovoj ekipi na fotografiji, a pogotovu tvojoj Lamiji i tvom Belminu', napisao je Dino uz porodičnu fotografiju i dodao: - Volimo te puno i znaj da te nikada nećemo izneveriti. S ponosom ću nositi tvoje prezime i breme koje si mi ostavio. Tvoj Dino, napisao je. Halid je svojevremeno govorio da je sinu zabranio da se bavi muzikom, iako je jako talentovan. - Moj sin je jako talentovan, zaista, ali mu ja nisam dozvolio da se bavi ovim poslom