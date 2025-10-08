Medvedev se namučio, ali prošao u četvrtfinale Šangaja!

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs
Medvedev se namučio, ali prošao u četvrtfinale Šangaja!

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, nakon što je u pravom maratonu uspeo da slomi otpor Amerikanca Lenarda Tijena posle gotovo tri sata igre sa 7:6, 6:7, 6:4.

Prvi set doneo je izuzetno neizvesnu borbu. Tijen je prvi došao do brejka u završnici seta, ali je Medvedev odmah uzvratio i vratio egal. Odluka je pala u taj-brejku, gde je Rus pokazao više koncentracije i mirnoće u presudnim momentima, pa je sa 8:6 poveo u setovima. Drugi deo meča bio je potpuno drugačiji, smenjivali su se brejkovi na obe strane, a obojica tenisera su igrala agresivno i riskantno. Ipak, i ovaj set je završen u taj-brejku, u kojem je mladi
Ključne reči

TenisŠangajDanil Medvedev

