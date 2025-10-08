Tramp obećao američku podršku za bezbednosne garancije za Pojas Gaze

Američki predsednik Donald Tramp obećao je danas američku podršku za bezbednosne garancije za okupiranu Pojas Gaze i izrazio uverenje da je dogovor o preostalim izraelskim taocima koje u toj enklavi drži palestinska grupa Hamas pri kraju.

Tramp u razgovoru sa novinarima u Ovalnoj kancelariji pred početak razgovora sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, rekao da misli da postoji mogućnost da mir na Bliskom istoku bude postignut, prenosi Rojters. "Veoma smo blizu postizanja dogovora o Bliskom istoku koji će doneti mir u taj region nakon svih ovih godina", rekao je on. U međuvremenu, neimenovani američki zvaničnik potvrdio je da specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner putuju danas