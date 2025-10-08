Vučić danas prima akreditive više novoimenovanih ambasadora

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma više novoimenovanih ambasadora u Beogradu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, predaja akreditiva biće održana u Palati Srbija s početkom u 10.00 časova. Vučić će primiti akreditivna pisma novog ambasadroa Egipta Ahmeda Salama Sulejmana, Irske Kevin Kolgana, Brazila Marije Klare de Abreu Rade, Irana Sadeka Fazlija, Pakistana Faraza Zaidija i Francuske Florans Ferari. (Telegraf.rs/Tanjug)
RTV pre 2 sata
