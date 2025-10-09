U Srbiju stiže nova tura snega, poznat datum Temperatura pada ispod svakog proseka

Alo pre 3 sata
U Srbiju stiže nova tura snega, poznat datum Temperatura pada ispod svakog proseka

Od 14. oktobra zahlađenje sa nižim temperaturama i povremena pojava kiše

U Srbiji će u četvrtak biti pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno. Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), a prema daljim prognozama zahlađenje novo stiže stiže u utorak
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Razvedravanje i znatno toplije narednih dana

Razvedravanje i znatno toplije narednih dana

Vranje news pre 1 sat
VREME DANAS: Sunčano, uveče i tokom noći stiže naoblačenje sa slabom kišom

VREME DANAS: Sunčano, uveče i tokom noći stiže naoblačenje sa slabom kišom

Nedeljnik pre 2 sata
Vreme u Srbiji: Sunčano, sredinom dana naoblačenje sa slabom kišom

Vreme u Srbiji: Sunčano, sredinom dana naoblačenje sa slabom kišom

Serbian News Media pre 3 sata
Danas sunčano, temperatura do 20 stepeni

Danas sunčano, temperatura do 20 stepeni

Danas pre 3 sata
Danas u Sremskoj Mitrovici promenljivo oblačno, do 17 stepeni

Danas u Sremskoj Mitrovici promenljivo oblačno, do 17 stepeni

Ozon pre 3 sata
Danas pretežno sunčano, uveče kiša, do 20 stepeni

Danas pretežno sunčano, uveče kiša, do 20 stepeni

N1 Info pre 4 sati
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno, do 17 stepeni

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno, do 17 stepeni

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Nova: Mitropolit žički Justin na udaru Sinoda SPC zbog podrške građanima i studentima

Nova: Mitropolit žički Justin na udaru Sinoda SPC zbog podrške građanima i studentima

N1 Info pre 45 minuta
Učenici škole "Mladost" u poseti Biblioteci - "Čitam, maštam, pevam"

Učenici škole "Mladost" u poseti Biblioteci - "Čitam, maštam, pevam"

Plus online pre 0 minuta
Frizeri Pirota još jednom udruženi u humanoj misiji - za pomoć Luki Vasiću

Frizeri Pirota još jednom udruženi u humanoj misiji - za pomoć Luki Vasiću

Plus online pre 20 minuta
Sankcije NIS-u mogle bi Hrvatsku da koštaju 18 miliona evra

Sankcije NIS-u mogle bi Hrvatsku da koštaju 18 miliona evra

Bloomberg Adria pre 0 minuta
POKS traži hapšenje Malog i Selakovića zbog afere Generalštab

POKS traži hapšenje Malog i Selakovića zbog afere Generalštab

Beta pre 1 minut