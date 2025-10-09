U Srbiju stiže nova tura snega, poznat datum Temperatura pada ispod svakog proseka

Od 14. oktobra zahlađenje sa nižim temperaturama i povremena pojava kiše

U Srbiji će u četvrtak biti pretežno sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno. Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), a prema daljim prognozama zahlađenje novo stiže stiže u utorak