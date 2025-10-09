Đoković: "To bi bilo nepoštovanje kad bih rekao"

Srpski teniser Novak Đoković kaže mu meč protiv Zizua Bergsa nije bio lak.

Novak je slavio u četvrtfinalu Šangaja sa 6:3, 7:5, rezultatski rutinski, ali ističe da nije bilo baš tako. "Pa možda se čini da je lako, ali vas uveravam da nije. Nijedna pobeda na ovom nivou nije laka. Zizu Bergs je igrao sjajan tenis tokom celog turnira. Bilo bi nepoštovanje prema njemu kad bih rekao da je bilo lako", rekao je Đoković. Novaka muči leva noga tokom turnira. "Moja noga je bila dobro. U svakom meču koji trenutno igram uvek nešto nije u redu sa mojim