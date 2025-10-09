"To je nepoštovanje, ne slažem se": Đoković očitao lekciju novinarima, pa otkrio zbog čega ostaje zabezeknut

Novak Đoković je uprkos svim zdravstvenim problemima i mukama na terenu uspeo da prođe u polufinale turnira u Šangaju.

Posle skoro dva časa igre pobedio je Zizua Bergsa (6:3, 7:5). Nedugo zatim otišao je na konferenciju za medije i tamo je počelo konstatacijom novinara da je bila laka pobeda. "Današnji meč možda tebi deluje lako, ali te uveravam da nije bio lak. Nijedna pobeda nije laka na ovom nivou. Bergs je igrao neverovatan tenis na ovom turniru, mislim da bi bio pokazatelj nepoštovanja ako bih rekao da je bila laka pobeda. Bio je ovo trijumf koji je došao posle velike borbe.