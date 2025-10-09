Kvare li dronovi na Kosovu „zlatno doba“ odnosa Srbije i Turske

BBC News pre 29 minuta

REUTERS/Zorana Jevtic Turski predsednik Redžep Erdogan je od 2017. četiri puta posetio Srbiju, a poslednji put u oktobru 2024. kada se sastao sa Aleksandrom Vučićem

Tačno godinu dana.

Toliko je prošlo od „zlatnog doba" odnosa Turske i Srbije do trenutka u kojem Ankara više „ne želi stabilnost Zapadnog Balkana".

Saradnju dve zemlje velikodušno je hvalio turski predsednik Redžep Erdogan prilikom posete Beogradu u oktobru 2024, a njegov srpski kolega Aleksandar Vučić istog meseca 2025. „užasnut je ponašanjem Turske".

Vlastima Kosova stigle su „hiljade" vojnih dronova-kamikaza iz Turske, što Vučić smatra „brutalnim kršenjem Povelje Ujedinjenih nacija i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti".

Turski zvaničnici nisu se oglašavali.

Odnosi Beograda i Ankare dugo su bili dobri, a zahladneli su pre godinu dana, baš kada je Erdogan poslednji put dolazio u Srbiju, ističe Slobodan Janković, stručnjak za politiku Bliskog Istoka, za BBC na srpskom.

Do zaokreta je, kako kaže, došlo zbog dva konkretna događaja: otvaranja fabrike za proizvodnju borbenih dronova turske kompanije MKE na Kosovu krajem 2024. i izvoza oružja iz Srbije na Kipar, sa kojim je Turska u višegodišnjem diplomatskom ratu.

Kada je početkom oktobra Turska preuzela komandovanje snagama KFOR-a na Kosovu, iskoristila je to da pre vremena isporuči dronove i proširi uticaj u tom delu Zapadnog Balkana, dodaje viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

„Ali, imamo i politiku Aleksandra Vučića koji pokušava da igra na sve strane - govori o dobrim odnosima sa muslimanskim zemljama i Turskom, a prodaje oružje Izraelu i Kipru.

„Naravno da posle takvog delovanja dolazi naplata i trebalo bi da budemo mnogo pažljiviji na spoljnopolitičkom planu", smatra Janković.

Kakvo oružje Priština dobija i zašto to smeta Beogradu?

Kosovske vlasti su u decembru 2024. godine sklopili ugovor sa turskom kompanijom Bajkar o isporuci dronova-kamikaza Nebeski bodež 15 (SkyDagger 15), a taj dokument predviđao je da borbene letelice budu isporučene januara sledeće godine.

Stigli su tri meseca ranije, na „radostan dan za Kosovske bezbednosne snage (KBS)", kako ga je opisao kosovski premijer Aljbin Kurti, tvrdeći da će dronovi doprineti očuvanju suvereniteta Kosova.

Ove letelice bez posade su opremljene eksplozivnim napravama i sposobne su da napadaju mete u mirovanju i pokretu, a KBS poseduju i bespilotne turske dronove Bajraktar i američke avione Puma, dodaju iz Prištine.

Uzrok ranije isporuke možda se krije i u porukama koje su pre dve nedelje razmenili lideri zemalja Bliskog Istoka i arapskih država na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, smatra Janković.

„Očigledno da je pojačan uticaj na Balkanu i na Kosovu verovatno deo obećanog kolača Turskoj na tom sastanku", uveren je stručnjak.

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Donald Tramp i Redžep Erdogan razgovarali su u Vašingtonu 25. septembra

Ubrzo se oglasio i Vučić na platformi Iks, navodeći da potez Turske pokazuje da Ankara „ponovo sanja obnovu Otomanske imperije".

Vučić „izgleda veruje da može da preti važnoj NATO članici poput Turske na isti način na koji preti susedima", odgovorila je kosovska predsednica Vjosa Osmani.

Dan kasnije, Vučić je priznao da je „snažno, neko bi rekao oštro ili preoštro" reagovao na vest iz Prištine, tvrdeći da je „njegov narod ugrožen protivzakonitom isporukom oružja" Kosovu.

„Ovo nije od juče.

„Pre godinu i nešto dana sam predsednika Erdogana zamolio da prestanu sa naoružavanjem Prištine. Ukazao sam im na rezoluciju 1244 UN i druge akte", rekao je predsednik Srbije.

REUTERS/Marko Djurica Aleksandar Vučić kritikovao je isporuku turskih dronova u Prištini, ali je na konferenciji za medije 9. oktobra rekao da će o tome „sigurno razgovarati" sa Redžepom Erdoganom

Tvrdio je i da naoružanje koje je stiglo u Prištinu ne može da ugrozi Srbiju, ali i da je „namera da se sa time nastavi".

Priština pokušava da realizuje desetogodišnji plan transformacije KBS-a u vojsku Kosova, pojasnio je.

„Opremanje složenim borbenim sredstvima se intenzivira, u čemu prednjači Turska", dodao je.

Uprkos tome, rekao je da će „sigurno razgovarati" sa Erdoganom, tvrdeći da je „ponašanje Turske od najvećeg značaja za stabilnost" Balkana.

Kosovo 'kamen spoticanja'

I tokom prethodnih godina, neke od najvećih nesuglasica Beograda i Ankare ticale su se statusa Kosova.

„Turska je Kosovo, a Kosovo je Turska", izgovorio je Erdogan u Prizrenu, gradu na Kosovu, 2013. godine.

„Od srca smo podržali nezavisnost Kosova, a podrška Kosovu biće nastavljena i dalje u svakom smislu. Bićemo jaki i jedinstveni, kao braća", dodao je na konferenciji, u prisustvu Hašima Tačija i Edija Rame, tadašnjim premijerima Kosova i Albanije.

Tada je izostala reakcija zvaničnog Beograda i Erdoganove izjave nisu ostavile trajne posledice na saradnju dve zemlje, kaže Janković.

„Setićete se da je u to vreme čak i sadašnji predsednik Srbije govorio u turskom sultanu Muratu kao 'junaku' i predstavljao Tursku kao velikog prijatelja Srbije", podseća poznavalac političkih odnosa na Bliskom Istoku.

Ali, i u julu 2025. godine stav Turske o statusu Kosova bio je problematičan za Vučića.

Srbija odlučno radi na očuvanju teritorijalnog integriteta „u borbi protiv moćnih protivnika kao što je Turska i neke druge zemlje koje agilno rade na priznavanju nezavisnosti Kosova", rekao je tada srpski predsednik.

Interesi Srbije i Turske su „dugoročno suprotstavljeni", a Kosovo je „suštinski kamen spoticanja" u odnosima dve zemlje, smatra Slobodan Janković.

Jedan od uzroka je „neoosmanske politike Turske", koja nastoji da širi utica u tri smera - na Balkanu, Bliskom Istoku i zemljama Kavkaza, dodaje.

Ahmet Davutoglu, koji je od 2009. do 2014. bio turski šef diplomatije, a potom i dve godine premijer Turske, jedan je od glavnih zagovornika te ideje, ali je ona „ostala bliska" Erdoganu i posle odlaska Davutoglua sa najviših državnih funkcija, kaže Janković.

„Iz pragmatičnih razloga i nemogućnosti da šire deluje na Balkanu, Turska privremeno nije bila usredsređena na ovaj region, već na Bliski Istok, gde je i vojno intervenisala, i Kavkaz, kroz poboljšanu saradnju sa Azerbejdžanom", objašnjava.

Ali, suprotstavljeni interesi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini ne moraju da dovedu do pogoršamja odnosa u budućnosti.

„Srbija i Turska nisu izolovane u svetu, pa je u kontekstu šire diplomatije sa drugim zemljama u toj računici moguće da odnosi budu i dobri", smatra Janković.

Pogledajte video o 100 godina Turske: Od Otomanskog carstva do Erdogana

Sve Erdoganove posete Srbiji

Prilikom direktnih sastanaka, turski i srpski lideri slali su daleko pozitivnije poruke.

U prethodnih osam godina, turski predsednik je četiri puta posetio Srbiju.

Erdogan je u oktobru 2017. boravio u Beogradu i Novom Pazaru, gradu u Raškoj oblasti, koji je nazvao njegovim „zavičajem i najmilijim gradom".

„Prilikom cele posete Srbiji smo se osećali kao kod svoje kuće", dodao je Erdogan obraćajući se velikom broju ljudi koji su ga dočekali u Novom Pazaru.

Tokom te posete osnovan je Visoki savet za saradnju između Srbije i Turske kojim predsedavaju predsednici dveju država, a potpisano je i dvanaest bilateralnih sporazuma, navodi se na sajtu srpskog Ministarstva spoljnih poslova.

Dve godine kasnije usledila je nova poseta i potpisivanje još devet sporazuma između Beograda i Ankare, kada je pohvalio dobre odnose dve zemlje i zasluge za to pripisao i Vučiću.

„Sa Vučićem sam postavio novi cilj o trgovinskoj razmeni od dve milijarde dolara kratkoročno, a pet milijardi dugoročno“, rekao je tada Erdogan.

Obećao je i da će Turska započeti izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo i da će „nastaviti da radi na podržavanju mira na Balkanu".

Tri godine kasnije Vučić je otišao u zvaničnu posetu Ankari, gde je sa turskim liderom „razmenio mišljenja o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini" i poštovanju Dejtonskog sporazuma.

Srpski predsednik je ocenio da se sa Erdoganom „dobro razume po tom pitanju", a Erdogan je saopštio da su odnosi Srbije i Turske „na odličnom nivou".

Predsednik Turske je uzvratio posetu u oktobru 2024, kada ga je Vučić dočekao na Aerodromu Nikola Tesla, a upriličen je i svečani doček u Palati Srbija.

REUTERS/Zorana Jevtic

Tada je potpisano još 11 bilateralnih sporazuma, a Erdogan je ocenio da je u toku „zlatno doba" tursko-srpske saradnje.

„Investicije koje imamo u Srbiji premašuju 400 miliona dolara, a zapošljavamo oko 96.000 ljudi", rekao je predsednik Turske.

Najavio je i proširenje saradnje u industriji naoružanja, tvrdeći da Srbija i Turska idu „ruku pod ruku" u nameri da sačuvaju mir i stabilnost na Balkanu.

„Sarađivaćemo u domenu namenske industrije i niko nikada ne bi trebalo da dovodi u pitanje našu saradnju", rekao je.

Vučić je tada dodao da je Srbija obnovila dozvole namenske idustrije za Tursku i izvezla „ogroman broj granata".

Turska je prošle godine ostvarila rekordan izvoz u Srbiju, prenela je agencija Anadolija, a dupliran je i izvoz Srbije u odnosu na 2023. podaci su Privredne komore Srbije.

Godinu dana kasnije, posle novih diplomatskih trzavica i oštrih reči, predsednik Srbije sutradan je promenio ton.

Hvaleći Erdogana, izjavio je da je najveći turski lider posle Kemala Ataturka, osnivača moderne države.

„Reč je o velikom lideru velike i uspešne zemlje. Uvek je dobrodošao u našu zemlju", kazao je Vučić 9. oktobra.

Sedamanest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

