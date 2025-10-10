Kvare li dronovi na Kosovu „zlatno doba“ odnosa Srbije i Turske

Tačno godinu dana. Toliko je prošlo od „zlatnog doba“ odnosa Turske i Srbije do trenutka u kojem Ankara više „ne želi stabilnost Zapadnog Balkana“. Saradnju dve zemlje velikodušno je hvalio turski predsednik Redžep Erdogan prilikom posete Beogradu u oktobru 2024, a njegov srpski kolega Aleksandar Vučić istog meseca 2025. „užasnut je ponašanjem Turske“. Vlastima Kosova stigle su „hiljade“ vojnih dronova-kamikaza iz Turske, što Vučić smatra „brutalnim kršenjem