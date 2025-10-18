Vučić: 1. novembar biće dan kao svaki drugi, neće uspeti da sruše Srbiju

RTV pre 43 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će 1. novembar, kada se navršava godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a za kada su studenti u blokadi najavili protest, biti dan kao i svaki drugi osim što će oni ljudi koji su verujući otići u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih.

"Oni koji nisu odgovorni imaće različite paganske, neke satanističke običaje da to obeleže, pre svega mislim na blokadere. Kao što vidite, to su radili sve vreme. Ništa od naših običaja nije izmišljenih 16 minuta na ulici. To ne postoji u Srbiji, to ne postoji u pravoslavlju. To je Bog zna odakle", rekao je Vučić za Pink. Istakao je da je sve to izmišljeno zarad obojene revolucije i dodao da ljudi ne moraju da brinu. "Možda tog 1. novembra budu veći skupovi na
