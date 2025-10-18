Vučić: „Satanisti“ u Novom Sadu 1. novembra

Vreme pre 24 minuta
Vučić: „Satanisti" u Novom Sadu 1. novembra

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je one koji hoće da prisustvuju komemorativnom skupu u Novom Sadu 1. novembra nazvao „satanistima“. Najavio je i naprednjački komemorativni kontraskup

Kako se bliži veliki komemorativni skup zakazan za 1. novembar u Novom Sadu, vokabular predstavnika naprednjačke vlasti predvođene Aleksandrom Vučićem postaje sve luđi. Tako su „blokaderi-teroristi“ sada preimnovani u „sataniste“. Predsednik Republike Srbije je u petak povodom godišnjice smrtonosnog pada nadstrešnice izjavio da će „verujući i odgovorni ljudi“ otići u crkvu da zapale sveću, a oni neodgovorni izvoditi „satanističke i paganske“ performanse. „Oni koji
