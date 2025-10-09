"Moja misija je završena": Lekorni odlazi, Makron će u narednih 48 sati imenovati novog premijera Francuske

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovaće u narednih 48 sati novog premijera te zemlje, saopšteno je danas iz Jelisejske palate.

U saopštenju se navodi da je Makron zahvalan doskorašnjem premijeru Sebastijenu Lekorniju na ''njegovom radu obavljenom u proteklih 48 sati'' i da je ''usvojio njegove zaključke'', javlja BFM televizija. Tokom intervjua za televiziju Frans2 ranije večeras, Lekorni je takođe najavio da će Makron imenovati novog premijera u narednih 48 sati. ''Istina je da me je predsednik republike vratio na 48 sati jer je postojala mreža za vođenje završnih pregovora. Podneo sam
