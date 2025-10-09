Makron će imenovati novog premijera Francuske u narednih 48 sati

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Makron će imenovati novog premijera Francuske u narednih 48 sati

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovaće novog premijera u narednih 48 sati, saopšteno je večeras iz Jelisejske palate.

Makron je zahvalio odlazećem premijeru Sebastijanu Lekorniju na njegovom radu u proteklih 48 sati i prihvatio je njegove zaključke da se većina poslanika protivi raspuštanju parlamenta, da postoji platforma za stabilnost i da je put ka usvajanju budžeta do kraja decembra moguć, navodi se u saopštenju, prenosi Frans 24.
