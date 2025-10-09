Sin halida bešlića u suzama: Emotivne scene na Skenderiji u Sarajevu: Grli harmonikaša svog oca

Ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu hiljade ljudi se okupilo kako bi odali počast pevaču Halidu Bešliću koji je juče preminuo.

Pored građana, njegovih prijatelja i kolega, tu su se našli i članovi porodice. Na skupu je bio i Halidov sin, Dino Bešlić, koji je kroz suze pevao stihove pesama svog oca i tako dodatno raznežio sve okupljene. Tu se našao i Bešlićev harmonikaš koji je sve vreme slivao reku suza i uživao u Halidovim hitovima koji će večno trajati. Posebnu pažnju privukao je muzičarev zagrljaj nakon kog je usledila lavina emocija.
