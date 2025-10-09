Šta je sa: Avio-gorivom? "Blic Biznis" saznaje: Evo da li su sankcije poremetile letove na našem aerodromu

Avio-saobraćaj od jutros funkcioniše neometano, i nema uticaja sankcija NIS-u koje su stupile na snagu, saznaje "Blic Biznis". Svi letovi s obavljaju po redovnom redu letenja.

Kako je za "Blic Biznis" potvrđeno, nema ometanja snabdevanja gorivom na našem aerodromu, a odluka privatne kompanije je da li će isto da koristi. Dodatno, već dve kompanije su registrovane za kupovinu avio-goriva i pre stupanja na snagu sankcija NIS-u. Jedna od njih je, kako je javnosti već poznato, "Flystar Flight Support" - podružnica matične kompanije Menzies iz Velike Britanije. Ta kompanija, koja posluje i u Srbiji, dobila je 4. septembra od Agencije za
