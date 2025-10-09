NBS: Bezgotovinsko plaćanje na NIS pumpama moguće sa DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži

pre 44 minuta
NBS: Bezgotovinsko plaćanje na NIS pumpama moguće sa DinaCard, IPS Skeniraj i IPS Pokaži

Narodna banka Srbije (NBS) saopštile je danas da je za bezgotovinska plaćanja na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS), nakon početka primene američkih sankcija, građanima i privredi i dalje na raspolaganju DinaCard platne kertice, kao i instant instrumenti plaćanja IPS Skeniraj i IPS Pokaži koji se nalaze na početnim ekranima aplikacija za mobilno bankarstvo banaka u Srbiji.

Pored plaćanja računa na benzinskim stanicama NIS Petrol za gorivo i drugu robu, napominjemo da se DinaCard platnim karticama na NIS Petrol benzinskim stanicama može platiti na rate, zatim izvršiti podizanje gotovine uz kupovinu, a čak i plaćanje određenih komunalnih usluga, navedno je u saopštenju. Iz NBS su istakli da se i u ovoj situaciji dokazuje značaj postojanja nacionalnih platnih instrumenata koji funkcionišu nezavisno od odluka inostranih kompanija i
