Uživo počeo sastanak izraelskog Kabineta za bezbednost Glavna tema na stolu je prekid vatre u Gazi: Tramp uveren da se taoci kući vraćaju sledeće nedelje

Blic pre 24 minuta
Uživo počeo sastanak izraelskog Kabineta za bezbednost Glavna tema na stolu je prekid vatre u Gazi: Tramp uveren da se taoci…

Sastanak izraelskog Kabineta za bezbednost na kome će se glasati o ratifikaciji sporazuma o prekidu vatre i povratku talaca iz Pojasa Gaze započeo je danas, nakon zakašnjenja od oko sat i po vremena, saopšteno je iz kabienta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Kako navodi izraelski Kanal 12, jedna od razloga kašnjenja bile su diskusije o spisku palestinskih zatvorenika koji bi prema soprazumu trebalo da budu oslobođeni iz izraelskih zatvora. Tajms of Izrael navodi da se očekuje da sporazum bude usvojen sa ubedljivom većinom. Izrael i palestinska militantna grupa Hamas potpisali su danas sporazum o prekidu vatre i oslobađanju izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike, u okviru prve faze mirovne inicijative
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Portparolka Netanjahua: Ostvareni su svi ciljevi rata u Gazi

Portparolka Netanjahua: Ostvareni su svi ciljevi rata u Gazi

RTV pre 1 sat
Može li Tramp da dobije Nobela za mir

Može li Tramp da dobije Nobela za mir

Vreme pre 49 minuta
Da li je Izrael upravo proglasio pobedu u ratu: Stigli smo do ključne tačke; Svi ciljevi su ostvareni!

Da li je Izrael upravo proglasio pobedu u ratu: Stigli smo do ključne tačke; Svi ciljevi su ostvareni!

Pravda pre 34 minuta
Ostaje u pritvoru: Izrael isključuje Marvana Bargutija iz dogovora o razmeni zarobljenika s Hamasom: Neće biti deo sporazuma

Ostaje u pritvoru: Izrael isključuje Marvana Bargutija iz dogovora o razmeni zarobljenika s Hamasom: Neće biti deo sporazuma

Blic pre 34 minuta
Netanjahu "dodelio" Trampu Nobelovu nagradu: Premijer Izraela objavio fotografiju koja je zapalila mreže

Netanjahu "dodelio" Trampu Nobelovu nagradu: Premijer Izraela objavio fotografiju koja je zapalila mreže

Mondo pre 1 sat
Izrael: Stigli smo do ključne tačke; Svi ciljevi su ostvareni!

Izrael: Stigli smo do ključne tačke; Svi ciljevi su ostvareni!

B92 pre 1 sat
Nakon ratifikacije sporazuma o prekidu vatre počinje povlačenje IDF-a iz Gaze

Nakon ratifikacije sporazuma o prekidu vatre počinje povlačenje IDF-a iz Gaze

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Putin potvrdio odgovornost ruske vojske za pad azerbejdžanskog aviona krajem prošle godine

Putin potvrdio odgovornost ruske vojske za pad azerbejdžanskog aviona krajem prošle godine

Danas pre 19 minuta
Zašto je Meloni prijavljena sudu u Hagu zbog saučesništva u izraelskom genocidu u Gazi i ko su potpisnici inicijative?

Zašto je Meloni prijavljena sudu u Hagu zbog saučesništva u izraelskom genocidu u Gazi i ko su potpisnici inicijative?

Danas pre 19 minuta
Ujedinjene nacije: Glad u Gazi mora biti zaustavljena, dogovor o prekidu vatre ne sme biti lažna nada

Ujedinjene nacije: Glad u Gazi mora biti zaustavljena, dogovor o prekidu vatre ne sme biti lažna nada

RTV pre 14 minuta
Tramp: Napad na Iran bio važan za postizanje mira, razmena zarobljenika u ponedeljak ili utorak

Tramp: Napad na Iran bio važan za postizanje mira, razmena zarobljenika u ponedeljak ili utorak

RTV pre 19 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Tramp: Rat u Gazi je završen, razmena zarobljenika biće u ponedeljak ili utorak

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Tramp: Rat u Gazi je završen, razmena zarobljenika biće u ponedeljak ili utorak

Euronews pre 24 minuta