Uživo počeo sastanak izraelskog Kabineta za bezbednost Glavna tema na stolu je prekid vatre u Gazi: Tramp uveren da se taoci kući vraćaju sledeće nedelje

Sastanak izraelskog Kabineta za bezbednost na kome će se glasati o ratifikaciji sporazuma o prekidu vatre i povratku talaca iz Pojasa Gaze započeo je danas, nakon zakašnjenja od oko sat i po vremena, saopšteno je iz kabienta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Kako navodi izraelski Kanal 12, jedna od razloga kašnjenja bile su diskusije o spisku palestinskih zatvorenika koji bi prema soprazumu trebalo da budu oslobođeni iz izraelskih zatvora. Tajms of Izrael navodi da se očekuje da sporazum bude usvojen sa ubedljivom većinom. Izrael i palestinska militantna grupa Hamas potpisali su danas sporazum o prekidu vatre i oslobađanju izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike, u okviru prve faze mirovne inicijative