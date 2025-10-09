Može li Tramp da dobije Nobela za mir

Donald Tramp je nekoliko puta izjavio da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir, ali šanse da se tako nešto dogodi ipak nisu velike. Među nominovanima za nagradu nalaze se i srpski studenti

U petak, 10. oktobra, biće saopšteno ime dobitnika Nobelove nagrade za mir. Iako se prema Statutu Nobelove fondacije ograničava otkrivanje informacija o nominacijama, bilo javno ili privatno, poznato je da je ove godine 338 pojedinaca i organizacija nominovano je za Nobelovu nagradu za mir. Među njim su predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i studenti iz Srbije. Srpski studenti zvanično su nominovani za Nobelovu nagradu za mir 31. januara ove godine.