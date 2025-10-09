Amerika uvela sankcije NIS-u-kako ćemo plaćati gorivo na pumpama

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Bloomberg Adria
Amerika uvela sankcije NIS-u-kako ćemo plaćati gorivo na pumpama

SAD su uvele sankcije Naftnoj kompaniji Srbije, posle sedam odlaganja primene.

Kompanija NIS je u četvrtak obavestila javnost da joj do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje. Kolike su zalihe nafte NIS ističe da prioriteti, kao i do sada, ostaju redovno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Kako se navodi, NIS je obezbedio dovoljne zalihe nafte za preradu u ovom trenutku, dok su benzinske
