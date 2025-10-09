Drčelić o smeni Sferopulosa: Morali smo da preuzmemo ovakav korak

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Drčelić o smeni Sferopulosa: Morali smo da preuzmemo ovakav korak

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić rekao je da je on odgovoran za tešku odluku o otkazu treneru Janisu Sferopulosu i da je to uradio isključivo u najboljem interesu kluba.

Sferopulos od srede nije trener Zvezde, posle tri uzastopna poraza na početku sezone, dva u Evroligi i jednim u ABA ligi. – Posle više održanih sastanaka na nivou kluba i poštovanja svih statutarnih protokola, doneli smo odluku. Ipak, kao prvi čovek kluba želim da istaknem da je kompletna odgovornost povodom ove odluke isključivo na meni, ne samo kao predsednika Crvene zvezde, već i kao čoveka. Nemam pravo, niti želim, niti ću se ikada, dok sam na mestu predsednika
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Jasikevičijus: "Čeka nas fizički zahtevan meč protiv Zvezde koja igra grubo"!

Jasikevičijus: "Čeka nas fizički zahtevan meč protiv Zvezde koja igra grubo"!

Sportske.net pre 9 minuta
Teško mu je pao odlazak iz zvezde: Oglasio se Čima Moneke i rastužio "delije"! Promene na Malom Kalemegdanu nisu prošle mimo…

Teško mu je pao odlazak iz zvezde: Oglasio se Čima Moneke i rastužio "delije"! Promene na Malom Kalemegdanu nisu prošle mimo najvećeg pojačanja crveno-belih!

Kurir pre 14 minuta
Poznat sastav zvezde za fenerbahče: Crveno-beli i dalje desetkovani - debituje novi centar!

Poznat sastav zvezde za fenerbahče: Crveno-beli i dalje desetkovani - debituje novi centar!

Kurir pre 14 minuta
Zvezda u Istanbulu bez Grejema, Dobrića, Rivera, Kenana...

Zvezda u Istanbulu bez Grejema, Dobrića, Rivera, Kenana...

Sportski žurnal pre 4 minuta
Zvezdina klupa ne trpi - Sferopulos doživeo Duškovu sudbinu

Zvezdina klupa ne trpi - Sferopulos doživeo Duškovu sudbinu

B92 pre 24 minuta
Moneke "slomljen" zbog otkaza Sferopulosu FOTO Zvezdina klupa ne trpi – Sferopulos doživeo Duškovu sudbinu

Moneke "slomljen" zbog otkaza Sferopulosu FOTO Zvezdina klupa ne trpi – Sferopulos doživeo Duškovu sudbinu

B92 pre 14 minuta
Šampionski skalp za gašenje požara u klubu: Tomović vodi zvezdu, očekuje hitnu reakciju!

Šampionski skalp za gašenje požara u klubu: Tomović vodi zvezdu, očekuje hitnu reakciju!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaABA ligaŽeljko Drčelić

Sport, najnovije vesti »

Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Crvena zvezda objavila ko će voditi tim u meču sa Fenerbahčeom

Danas pre 29 minuta
“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

“Dejan Anđus nije dobrodošao na naše utakmice”: KK Partizan stao u zaštitu Milke Forcan

Danas pre 1 sat
Kakav bi to sudar u Los Anđelesu bio - Jovićev trener preuzima selekciju SAD-a!

Kakav bi to sudar u Los Anđelesu bio - Jovićev trener preuzima selekciju SAD-a!

Sportske.net pre 24 minuta
Stevanović debitovao pobedom na klupi Tadžikistana

Stevanović debitovao pobedom na klupi Tadžikistana

Sportski žurnal pre 14 minuta
Infantino pozvao na smirenost pred mečeve Izraela u kvalifikacijama

Infantino pozvao na smirenost pred mečeve Izraela u kvalifikacijama

Sportski žurnal pre 14 minuta