Emir Suljagić oštro o predsedniku Srbije: „Čitava Vučićeva politička karijera počiva na poricanju, revizionizmu i pretnjama“

Danas pre 2 sata  |  Oslobođenje
Emir Suljagić oštro o predsedniku Srbije: „Čitava Vučićeva politička karijera počiva na poricanju, revizionizmu i pretnjama“…

Emir Suljagić, direktor Međunarodnog centra Srebrenica-Potočari, reagovao je na jučerašnju izjavu srpskog predsednika Aleksandra Vučića koji je negodovao što je Turska isporučila 1.000 dronova Kosovu.

Vučić je kazao kako „Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Osmanskog carstva“. Vučić’s entire political career rests on denial, revisionism, and threats. Turkey’s relations with Kosovo are between two sovereign states. Serbia forfeited the moral right to dictate what stability means in this region when it made mass graves the foundation of its policy. https://t.co/JvYBcsfZX6 — Emir Suljagić (@suljagicemir1) October 9, 2025 Suljagić je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Turska ne želi stabilnost": Drecun: Dronovi treća faza transformacije KBS

"Turska ne želi stabilnost": Drecun: Dronovi treća faza transformacije KBS

Blic pre 2 sata
Drecun: Turska ne želi stabilnost u regionu, dronovi treća faza transformacije tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga

Drecun: Turska ne želi stabilnost u regionu, dronovi treća faza transformacije tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga

Euronews pre 3 sata
Skandalozna izjava Vjose Osmani posle isporuke dronova: "Turska nam pomaže u očuvanju mira"

Skandalozna izjava Vjose Osmani posle isporuke dronova: "Turska nam pomaže u očuvanju mira"

B92 pre 2 sata
Skandalozna izjava vjose Osmani posle turskog noža u srpska leđa "Turska nam pomaže u očivanju mira"

Skandalozna izjava vjose Osmani posle turskog noža u srpska leđa "Turska nam pomaže u očivanju mira"

Alo pre 3 sata
Krenula je treća faza kurtijeve takozvane vojske: Drecun otkriva šta sada mogu da urade na administrativnoj liniji

Krenula je treća faza kurtijeve takozvane vojske: Drecun otkriva šta sada mogu da urade na administrativnoj liniji

Alo pre 2 sata
Drecun: Turska ne želi stabilnost u regionu, dronovi treća faza transformacije tzv. KBS

Drecun: Turska ne želi stabilnost u regionu, dronovi treća faza transformacije tzv. KBS

RTV pre 3 sata
Drecun: Pitanje je protiv koga će Priština upotrebiti dronove

Drecun: Pitanje je protiv koga će Priština upotrebiti dronove

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoBalkanSrebrenicaTurska

Balkan, najnovije vesti »

Vanredno obraćanje predsednika Aleksandra Vučića javnosti (RTV1)

Vanredno obraćanje predsednika Aleksandra Vučića javnosti (RTV1)

RTV pre 2 minuta
Privedena dva makedonska državljanina na aerodromu u Tirani: Pronađeni im neprijavljeni evri i denari, nisu otputovali u…

Privedena dva makedonska državljanina na aerodromu u Tirani: Pronađeni im neprijavljeni evri i denari, nisu otputovali u Norvešku

Kurir pre 7 minuta
Hitno obraćanje predsednika Vučića

Hitno obraćanje predsednika Vučića

Mondo pre 17 minuta
Neverovatni podaci Više od 210 hiljada građana napustilo KiM od dolaska na vlast Kurtija

Neverovatni podaci Više od 210 hiljada građana napustilo KiM od dolaska na vlast Kurtija

Alo pre 1 sat
Kosovo napustilo 360 hiljada ljudi za deset godina

Kosovo napustilo 360 hiljada ljudi za deset godina

N1 Info pre 2 sata