Emir Suljagić oštro o predsedniku Srbije: „Čitava Vučićeva politička karijera počiva na poricanju, revizionizmu i pretnjama“…

Emir Suljagić, direktor Međunarodnog centra Srebrenica-Potočari, reagovao je na jučerašnju izjavu srpskog predsednika Aleksandra Vučića koji je negodovao što je Turska isporučila 1.000 dronova Kosovu.

Vučić je kazao kako „Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Osmanskog carstva“. Vučić’s entire political career rests on denial, revisionism, and threats. Turkey’s relations with Kosovo are between two sovereign states. Serbia forfeited the moral right to dictate what stability means in this region when it made mass graves the foundation of its policy. https://t.co/JvYBcsfZX6 — Emir Suljagić (@suljagicemir1) October 9, 2025 Suljagić je