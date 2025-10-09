Skandalozna izjava Vjose Osmani posle isporuke dronova: "Turska nam pomaže u očuvanju mira"

B92 pre 1 sat
Skandalozna izjava Vjose Osmani posle isporuke dronova: "Turska nam pomaže u očuvanju mira"

Tzv. kosovske bezbednosne snage juče su preuzele novu seriju taktičke opreme, 1.000 dronova "Skydagger", koji su u Prištinu stigli iz Turske.

Nakon što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio juče na svom "Iks" profilu povodom kršenja Povelje UN i Rezolucije SB UN 1244, oglasila se i Vjosa Osmani. Ona se zahvalila Erdoganu što im pomaže da "održe mir" i potkačila predsednika Vučića da napada "Tursku koja im pomaže u očuvanju mira". Ona je rekla da je ponosna što je blisko sarađivala sa Erdoganom, za kojeg kaže da je čovek od reči, koji je uvek pokazivao duboku i iskrenu brigu za sve ljude našeg
