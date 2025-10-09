Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Danas pre 4 sati  |  D. D.
Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

U Srbiji će sutra biti uglavnom oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura biće od šest stepeni do 13, a najviša od 17 do 21 stepen. U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se očekuje novo prolazno noblačenje. Najniža temperatura biće oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Narednih dana će biti promenljivo oblačno i toplo za ovaj period godine, do ponedeljka u većini mesta uz
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Miholjsko leto se vraća u Srbiju: Vremenska prognoza Marka Čubrila za sledeću nedelju

Miholjsko leto se vraća u Srbiju: Vremenska prognoza Marka Čubrila za sledeću nedelju

Mondo pre 10 minuta
Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Dnevnik pre 5 minuta
Ponovo će pljuštati kiša u ovim delovima Srbije: RHMZ izdao novo upozorenje - kakvo nas vreme očekuje

Ponovo će pljuštati kiša u ovim delovima Srbije: RHMZ izdao novo upozorenje - kakvo nas vreme očekuje

Euronews pre 2 sata
Promenljivo i toplo vreme u Srbiji: Blaga kiša samo nakratko

Promenljivo i toplo vreme u Srbiji: Blaga kiša samo nakratko

Serbian News Media pre 1 sat
Sutra toplije u Novom Sadu

Sutra toplije u Novom Sadu

Radio 021 pre 3 sata
Miholjsko leto se nije predalo – tokom prepodneva sunčano, uveče moguća kiša

Miholjsko leto se nije predalo – tokom prepodneva sunčano, uveče moguća kiša

Glas Zaječara pre 3 sata
Ovaj dan doneće novi ledeni talas Kiša i sneg se ubrzano približavaju Srbiji, a pre toga nas čeka rolerkoster temperatura

Ovaj dan doneće novi ledeni talas Kiša i sneg se ubrzano približavaju Srbiji, a pre toga nas čeka rolerkoster temperatura

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ćorović: Preventivnim pregledima i ranom dijagnostikom do sprečavanja malignih bolesti

Ćorović: Preventivnim pregledima i ranom dijagnostikom do sprečavanja malignih bolesti

RTV pre 15 minuta
Ko nam čuva decu? Da li je bolji bebi ili baka servis i šta kad ni jedno nije opcija - saznajte u "Blic danu"

Ko nam čuva decu? Da li je bolji bebi ili baka servis i šta kad ni jedno nije opcija - saznajte u "Blic danu"

Blic pre 20 minuta
Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu (video)

Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu (video)

Blic pre 20 minuta
Povlači se popularna hrana za decu: Prestanite sa upotrebom griza zaslađenog medom

Povlači se popularna hrana za decu: Prestanite sa upotrebom griza zaslađenog medom

Blic pre 20 minuta
Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Dnevnik pre 5 minuta