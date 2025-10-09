Vučić o ponudi Hrvatske: Hoćemo HEP

„Veoma sam srećan što su zainteresovani da kupe NIS to znači da im je stalo do Srbije“, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije odgovarajući n apitanje u vezi sa izjavom hrvatskog ministra Šušnjara da su spremni da kupe NIS ako bude trebalo. „I mi smo zainteresovani da kupimo Hrvatsku elektroprivredu.

Daćemo im najbolju ponudu na svetu, za 50 odsto više od bilo koga drugog. Samo tražimo transparentan tender“, rekao je on dodajući da smo „uvek bili otvoreni za hrvatske investicije, a mi nismo mogli ništa da kupimo u Hrvatskoj“. On je istakao i da su pokrenuli sve postupke da se izgradi 108 kilometara naftovoda od Novog Sada do Mađarske i obezbedili pare. „Da imamo taj naftovod ne bismo bili u ovakvim problemima, ali ga nemamo“.
