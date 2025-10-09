Bez komotne većine Evropski parlament izglasao poverenje Ursuli fon der Lajen

BRISEL: Evropski parlament izglasao je poverenje predsednici Evropske komisije Ursule fon der Lajen nakon što su poslanici odbacili dva predloga za izglasavanje nepoverenja koje su pokrenule krajnje desničarske i levičarske grupe, preneo je Rojters.

U prvom glasanju, 378 od ukupno 720 poslanika izrazilo je poverenje Fon der Lajen i njenom timu komesara, dok je u drugom taj broj porastao na 383. Rezultati su bili bolji nego u julu, kada je 360 poslanika glasalo protiv sličnog predloga, iako su nešto slabiji u odnosu na 401 glas podrške koje je Fon der Lajen dobila pri reizboru u julu 2024. godine, navela je agencija Rojters.