Fon der Lajen ponovo preživela glasanje o poverenju

Slobodna Evropa pre 2 sata
Fon der Lajen ponovo preživela glasanje o poverenju

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) preživela je u četvrtak još dva glasanja o poverenju, sa malo većim brojem poslanika Evropskog parlamenta koji su joj dali podršku nego na prethodnom glasanju pre tri meseca.

Dva odvojena predloga za izglasavanje nepoverenja podnele su grupe krajnje levice i desnice, Levica i Patriote za Evropu. Za predlog Levice su glasala 133 poslanika, 383 je bilo protiv, a 78 uzdržano. Drugi predlog koji su podnele Patriote za Evropu odbijen je sa 179 glasova za, 378 protiv i 37 uzdržanih. Najveće kritike ove dve parlamentarne grupe odnosile su se na trgovinske sporazume Evropske unije sa Sjedinjenim Državama i južnoameričkim blokom Merkosur,
