„Neće biti otpuštanja radnika“ predsednik sindikata NIS-a poručio: Zaposleni danas primili prevremeno isplaćenu zaradu, dve stvari nas zanimaju

BEOGRAD: Predsednik sindikata Naftne industrije Srbije Goran Takić izjavio je večeras da građani nemaju razloga za brigu zbog uvođenja američkih sankcija NIS-u, kao i da će ta kompanija nastaviti sa poslovanjem bez obzira na rešenje koje bude našla u budućnosti.

Takić je naveo da NIS raspolaže sa dovoljnom količinom sirove nafte i derivata i istakao da rukovodstvo kompanije nijednog trenutka nije dovelo u pitanje otpuštanje radnika, navodeći da sve NIS-ove službe rade svoj posao. Obišao sam jutros četiri, pet benzinskih stanica i sve normalno funkcioniše. Od 12 časova ne prima se Visa kartica, ali sve ostalo funkcioniše. Tako da, bez obzira na sve, nema razloga za brigu kada je reč o derivatima, rekao je Takić gostujući na