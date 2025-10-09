Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je danas najnoviju prognozu u kojoj se navodi da će novo prolazno naoblačenje sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, dok će se u drugom delu dana proširiti na ostale krajeve naše zemlje.

Kiša i pljuskovi se očekuju uveče i u toku noći i to u severnim, zapadnim i centralnim predelima naše zemlje. Navodi se da se očekuje slab i umeren vetar i to na istoku Srbije. Najviša temperatura će biti od 16 do 20 stepeni. U petak na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u