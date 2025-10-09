Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Dnevnik pre 3 sata
Spremite kišobrane! Ponovo nas čekaju pljuskovi! Rhmz upozorava: Ovi delovi Srbije biće prvi pod udarom nevremena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je danas najnoviju prognozu u kojoj se navodi da će novo prolazno naoblačenje sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, dok će se u drugom delu dana proširiti na ostale krajeve naše zemlje.

Kiša i pljuskovi se očekuju uveče i u toku noći i to u severnim, zapadnim i centralnim predelima naše zemlje. Navodi se da se očekuje slab i umeren vetar i to na istoku Srbije. Najviša temperatura će biti od 16 do 20 stepeni. U petak na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u
Pljuskovi u toku noći u Srbiji: Upozorenje RHMZ na padavine, pa rast temperature

Mondo pre 24 minuta
Vremenska prognoza 10. oktobar 2025.

RTS pre 54 minuta
Miholjsko leto se vraća u Srbiju: Vremenska prognoza Marka Čubrila za sledeću nedelju

Mondo pre 3 sata
Ponovo će pljuštati kiša u ovim delovima Srbije: RHMZ izdao novo upozorenje - kakvo nas vreme očekuje

Euronews pre 5 sati
Promenljivo i toplo vreme u Srbiji: Blaga kiša samo nakratko

Serbian News Media pre 4 sati
Sutra toplije u Novom Sadu

Radio 021 pre 6 sati
Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Danas pre 7 sati
