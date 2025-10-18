Sedmoro teže povređenih u udesu kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju, 15 pacijenata čeka otpust

Sputnik pre 1 sat
Sedmoro teže povređenih u udesu kod Sremske Mitrovice u stabilnom stanju, 15 pacijenata čeka otpust

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je jutros da se u jedinicama intenzivne nege te bolnice nalazi sedmoro teže povređenih u jučerašnjem udesu autobusa kod Sremske Mitrovice i da je njihovo stanje stabilno, dok je za otpust iz bolnice spremno 15 pacijenata.

„Obišli smo odeljenja opšte hirurgije, gde je utvrđeno da je danas za otpust spremno 13 pacijenata, i odeljenje ortopedije, gde su dva povređena spremna za otpust“, rekao je Mirnić za RTS. Podsetio je da je jedna povređena pacijentkinja juče transportovana ka Urgentnom centru Beograd, kao i da je jedna osoba preminula. Na pitanje sa kakvim povredama su došli pacijenti koji se trenutno nalaze na intenzivnom odeljenju, on je odgovorio da su to uglavnom ortopedske
