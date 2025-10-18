(Foto) "glavom je razbila staklo i izletela napolje" Ovo je Ljiljana koja je stradala kod Sremske Mitrovice: Koleginica o potresnim scenama prevrtanja autobusa

Ljiljana Pejinović (62) stradala je u saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus pun radnika firme "Health care".

Porodica stradale Ljiljane nema je od bola, a iza nje je ostao suprug, kao i dve ćerke i njihove porodice. Porodica je nema od bola. Veliki broj prijatelja i komšija od juče dolazi kako bi Ljiljaninoj porodici izjavili saučešće. - Njen suprug je pribran, ali je jako loše. Trudi se da se drži. Još uvek je u šoku. Neprestano ponavlja da je nemoguće da njegove Ljilje više nema - priča rođak porodice. Svi koji su poznavali Ljiljanu o njoj imaju samo reči hvale. - Bila