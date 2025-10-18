Stanje povređenih u nesreći kod Sremske Mitrovice nepromenjeno, sedmoro na Intenzivnoj nezi

RTS pre 31 minuta
Stanje 39 osoba povređenih u jučerašnjem prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice je nepromenjeno, potvrđeno je za RTS u Opštoj bolnici u tom gradu. Sedam pacijenata nalazi se na Odeljenju intenzivne nege i njihovo stanje je stabilno, rekao je direktor Opšte bolnice Vojislav Mirnić. U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici.

Dačić: Ispitati sve okolnosti, vozač dobio produženje lekarskog uverenja u 69. godini Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas povodom nesreće koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici, u kojoj su tri osobe izgubile život, a više osoba povređeno, da treba ispitati sve okolnosti, jer je vozač u 69. godini dobio produžetak lekarskog uverenja neograničeno i da je, prema informacija saobraćajne policije, vozač kriv zbog neprilagođene brzine. "Tri osobe su
